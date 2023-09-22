ABD, Ukrayna'ya 325 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak - Son Dakika

ABD, Ukrayna'ya 325 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak

Son Güncelleme: 22.09.2023 05:17

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayarak ülkesinin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacağını duyurdu. Biden, Abrams tanklarının ilk bölümünün önümüzdeki hafta Ukrayna'ya teslim edileceğini söyledi.

- ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı325 milyon dolarlık ek yardım: Abrams tanıkları önümüzdeki hafta teslim edilecek
WASHINGTON - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacağını duyurdu. Biden, ABD'nin Abrams tanklarının ilk bölümünün önümüzdeki hafta Ukrayna'ya teslim edileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oval Ofis'teki toplantı öncesinde Biden ve Zelenski gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. Biden, ülkesinin Rusya'ya karşı topraklarını savunması için Ukrayna'ya yardım etmemesi halinde hiçbir ülkenin güvende olmayacağını söyledi. Zelenski ise Biden ve ABD Kongresi'ne samimi ve yapıcı diyalogları için teşekkür etti.Biden desteğini yinelediDaha sonra heyetler arası ve ikili görüşmeler gerçekleştiren ikili, temasların içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yönelik desteğini yineleyen Biden, ülkesinin müttefikleri ve ortakları ile birlikte Ukrayna'ya askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan, adil ve kalıcı bir barışı desteklediklerini belirten Biden, Moskova'nın savaşı bitirebileceğini ancak buna rağmen barışa engel olduğunu ifade etti.Tanklar önümüzdeki hafta teslim edilecekÜlkesinin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacağını duyuran Biden, yeni yardım paketinin içeriği hakkında bilgi verdi. "Bugün, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının bir sonraki parçası olan daha fazla top mermisi, mühimmat, ve tanksavar silahının gönderimini onayladım. Önümüzdeki hafta ABD'nin Abrams tanıklarının ilk bölümü Ukrayna'ya teslim edilecek" diyen Biden, "Ayrıca yılın en soğuk ve karanlık günlerinde ısı ve ışık sağlayan kritik alt yapıyı korumak için Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini güçlendirmeye de odaklandık" ifadelerini kullandı. Yeni yardım paketi için Biden'a teşekkür eden Zelenski ise ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmasından mutlu olduklarını yineledi. Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tahıl ihracatı gibi konuları da ele aldıklarını belirten Zelenski, barışın sağlanması için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.Rusya'nın 2022 yılında başlattığı işgal girişiminden bu yana ikinci kez Washington'u ziyaret eden Zelenski, Biden öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlerle bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya 325 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 325 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Sağlayacak - Son Dakika
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