ABD, Ukrayna\'ya 988 milyon dolarlık ek askeri yardım açıkladı

Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ilave 988 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yapılacak ek askeri yardım konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, askeri yardımın, Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamayı amaçladığı ve yardımın Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'ya yaklaşık 988 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı paketinde roket sistemleri ve insansız hava sistemlerinin bulunduğu ifade edildi. Yardımın, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya yönelik 22'nci USAI destek paketi olduğu ve pakette aynı zamanda HIMARS füzeleri, tanklar ve zırhlı araçların bulunacağı kaydedildi.