ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı

24.02.2022 01:06

Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin ardından ABD'nin müttefiki saydığı Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği merak konusu oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla cevap vereceklerini fakat Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"İŞGALLE İLGİLİ ZAMAN VEREMEYİZ"

Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.

SİBER SALDIRILAR

Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

"ABD ASKERİ UKRAYNA'YA SAVAŞMAK İÇİN GİTMEYECEK"

Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Rusya'nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD'nin Moskova'ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna'ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek "Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı - Son Dakika


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