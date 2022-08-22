ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat

22.08.2022 12:41
ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore, 1 Eylül'e kadar sürecek olan Ulchi Freedom Shield (UFS) tatbikatına başladı.

ABD ve Güney Kore, 1 Eylül'e kadar sürecek olan Ulchi Freedom Shield (UFS) tatbikatına başladı.

Güney Kore medyası, savaş konseptine dayanan tatbikat kapsamında saha eğitimi, sivil savunma eğitimi ve bazı bilgisayar destekli eğitimlerin de icra edileceğini duyurdu. Tatbikatın iki bölümden oluştuğu; ilk bölümde Kuzey Kore tarafından gelebilecek saldırıları karşılamaya ve Seul bölgesini savunmaya odaklanılacağı, ikinci bölümde ise karşı saldırı taktiklerinin geliştirileceği ifade edildi.Öte yandan, olası bir savaş durumunda Washington ve Seul arasındaki iletişimin değerlendirilmesi ve sürdürülmesinin de tatbikatın bir parçası olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat - Son Dakika

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