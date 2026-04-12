ABD ve İran Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu noktaya bir türlü ulaşamadık. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini kaydeden Vance, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik. ABD olarak temel taleplerimizi net şekilde ortaya koyduk ancak İran, bu şartları kabul etmemeyi tercih etti" diye konuştu.

Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini vurgulayarak, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi.