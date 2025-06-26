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ABD ve İran Müzakere Başlıyor

ABD ve İran Müzakere Başlıyor
26.06.2025 04:20
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İran'la 24 Haziran'da varılan ateşkesten sonra nükleer program müzakereleri başlayacak.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve ABD'nin de İran'ı vurarak doğrudan müdahil olduğu savaşın ardından 24 Haziran'da varılan ateşkes yürürlükte. Ateşkesin ikinci gününde gelen açıklamalar, daha uzun vadeli bir barış anlaşması ve İran'ın nükleer programı için yeni müzakerelerin başlayacağını haber veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü NATO zirvesine katılmak için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde, ateşkesle ilgili konuştu.

Buna göre ABD ve İran'dan yetkililer, gelecek hafta Tahran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler için bir araya gelecek. İran'ın nükleer tesislerinin ABD saldırılarında büyük oranda yok edildiğini savunan Trump, görüşmelerde nükleer programın kısıtlanması konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Aynı gün CNBC televizyonuna bir röportaj veren Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, İran'ın uranyum zenginleştirme ve nükleer silah üretmesinin kırmızı çizgileri olduğunu, kısa zamanda geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına varma konusunda umutlu olduğunu söyledi.

"Nükleer silahlanmaya izin veremeyiz. Bu tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır. O zaman herkes bir bombası olmasını isteyecektir, bu mümkün değil."

ABD'nin bölgedeki stratejik ortağı ve savunmasına en büyük katkıyı verdiği İsrail'de ise, hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmasa da, yaklaşık 90 nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

Trump, görüşmeler devam etse de İran doğalgazının satışına koydukları kısıtlamaların devam edeceğini ve İran'a ambargolar yoluyla uygulanan baskının süreceğini açıkladı.

"Ülkeyi yeniden rayına oturtmak için paraya ihtiyaçları olacak. Biz de bunun olduğunu görmek istiyoruz," diyen Trump, görüşmeler sırasında istedikleri sonucu almak için ambargoların kullanılacağının mesajını vermiş oldu.

İran hava sahası kısmen açıldı

Ateşkes ilk yürürlüğe girdiğinde iki taraflı drone saldırısı haberleri gelse de, ikinci gününde iki ülkede de hayat normale dönmeye başladı.

İran da Çarşamba günü ülkenin doğusunda hava sahasını uluslararası ve yurtiçi sivil uçuşlara açtı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in çatışmalar sırasında hedef aldığını duyurduğu Meşhed Havalimanı da dahil olmak üzere birçok havalimanı da yeniden açıldı.

Ancak Tahran'daki havalimanları henüz kapalı.

Trump'tan Netanyahu'ya yolsuzluk soruşturmasında destek

ABD Başkanı Trump, gelecek hafta hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında hakim karşısına çıkacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da destek verdi.

Trump, İsrail'i ABD'nin kurtardığını iddia etti, "ABD şimdi de Netanyahu'yu kurtaracak" diyerek Netanyahu'nun "hemen affedilmesi" ya da davanın iptal edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail mahkemelerinde ya da yargı sisteminde ABD Başkanı'nın taleplerinin herhangi bir yasal karşılığı bulunmuyor.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı İssac Herzog Netanyahu'yu affedebilir. O da daha önce böyle bir affın "masada olmadığını" açıklamıştı.

Trump, Netanyahu'nun İsrail devleti için çok fazla şey yaptığını, "Büyük bir kahraman olduğunu" yazdığı sosyal medya paylaşımında, Netanyahu'nun yargılandığı dava için de "cadı avı" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, daha önce kendisinin yargılandığı davalar için de aynı ifadeyi kullanmış ve bu davaların siyasi olduğunu savunmuştu.

Netanyahu da kendisi hakkında açılan davaların siyasi arkaplanı olduğunu iddia ediyor.

2019'da Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla başlayan soruşturmalar sonunda, 2020 yılında dava başlamıştı. O dönem de hakim karşısına çıkan Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

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