ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar

ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar
12.05.2026 06:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki ateşkes müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı, sert açıklamalar yapıldı.

ABD ve İran yönetimlerinden, savaşı sonlandıracak bir müzakere taslağı üzerinde anlaşılamaması sonrası karşılıklı sert açıklamalar geliyor.

Donald Trump, 11 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ateşkes için "inanılmaz derecede zayıf durumda", "yaşam destek ünitesine bağlı" gibi ifadeler kullandı.

Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için ABD'nin hazırladığı 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetmişti.

Oval Ofis'teki basın toplantısında Trump, "Bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra, ki okumayı bile bitirmedim. 'Bunu okumakla zamanımı boşa harcamayacağım' dedim. [Ateşkes] şu anda en zayıf anlarından birinde, yaşam destek ünitesinde" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise Trump'ın bu açıklamaları sonrası X hesabından, İran silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir saldırganlığa karşılık vermeye ve ders vermeye hazır" olduğu paylaşımını yaptı.

Kalibaf başka bir paylaşımda da, "İran halkının haklarının kabul edilmesinden başka alternatif olmadığını" savundu.

"Ne kadar çok oyalanırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri o kadar çok bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini de kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi de, Tahran'ın karşı önerilerinin "sorumlu" ve "cömert" olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, Tahran'ın teklifi, tüm cephelerde savaşın derhal sona erdirilmesini (İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak) kapsıyor.

ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının durdurulmasını ve İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler talep ediliyor.

Ayrıca, savaş hasarı için tazminat talebi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğine vurgu da içeriyor.

Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere heyetine yakın bir kaynağa atıfla, zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılmasını Tahran yönetiminin kabul etmediğini de aktardı.

Amerikalı haber kuruluşu Axios, Trump yönetiminin anlaşma taslağının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden sağlanması gibi maddeler içerdiğini bildirmişti.

Bu gelişmeler arasında CBS televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşın sona ermesi için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun "ortadan kaldırılması" gerektiğini savundu.

İsrail ve ABD güçleri 28 Şubat'ta İran'a karşı büyük çaplı hava saldırılarına başladı.

Washington ve Tahran arasında Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes kırılganlığını koruyor.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?
SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.