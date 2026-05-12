ABD ve İran Müzakerelerinde Sert Açıklamalar

ABD ve İran yönetimlerinden, savaşı sonlandıracak bir müzakere taslağı üzerinde anlaşılamaması sonrası karşılıklı sert açıklamalar geliyor.

Donald Trump, 11 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ateşkes için "inanılmaz derecede zayıf durumda", "yaşam destek ünitesine bağlı" gibi ifadeler kullandı.

Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için ABD'nin hazırladığı 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetmişti.

Oval Ofis'teki basın toplantısında Trump, "Bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra, ki okumayı bile bitirmedim. 'Bunu okumakla zamanımı boşa harcamayacağım' dedim. [Ateşkes] şu anda en zayıf anlarından birinde, yaşam destek ünitesinde" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise Trump'ın bu açıklamaları sonrası X hesabından, İran silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir saldırganlığa karşılık vermeye ve ders vermeye hazır" olduğu paylaşımını yaptı.

Kalibaf başka bir paylaşımda da, "İran halkının haklarının kabul edilmesinden başka alternatif olmadığını" savundu.

"Ne kadar çok oyalanırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri o kadar çok bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini de kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi de, Tahran'ın karşı önerilerinin "sorumlu" ve "cömert" olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, Tahran'ın teklifi, tüm cephelerde savaşın derhal sona erdirilmesini (İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak) kapsıyor.

ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının durdurulmasını ve İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler talep ediliyor.

Ayrıca, savaş hasarı için tazminat talebi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğine vurgu da içeriyor.

Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere heyetine yakın bir kaynağa atıfla, zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılmasını Tahran yönetiminin kabul etmediğini de aktardı.

Amerikalı haber kuruluşu Axios, Trump yönetiminin anlaşma taslağının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya alması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden sağlanması gibi maddeler içerdiğini bildirmişti.

Bu gelişmeler arasında CBS televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşın sona ermesi için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun "ortadan kaldırılması" gerektiğini savundu.

İsrail ve ABD güçleri 28 Şubat'ta İran'a karşı büyük çaplı hava saldırılarına başladı.

Washington ve Tahran arasında Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes kırılganlığını koruyor.