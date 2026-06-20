ABD ve İran Teknik Görüşmelere Katılıyor - Son Dakika
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ABD ve İran Teknik Görüşmelere Katılıyor

ABD ve İran Teknik Görüşmelere Katılıyor
20.06.2026 17:56
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Pakistan, ABD ve İran temsilcileri ile teknik görüşmeler düzenleyecek.

PAKİSTAN Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran temsilcilerinin İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın bir takibi niteliğinde olduğu belirtilen teknik düzeydeki görüşmelerin, 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağı bildirildi. Söz konusu görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin katılacağı belirtilen açıklamada, Pakistan ve Katar'ın da ara bulucu heyetler olarak müzakerelerde yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın üstlendiği role dikkat çekilerek, "Pakistan, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında varılan mutabakatları ilerletmek amacıyla ara bulucu rolüyle süreci kolaylaştırmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ve İran Teknik Görüşmelere Katılıyor - Son Dakika

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