ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü

ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü

Bakan Austin, İsrail'in Lübnan operasyonlarını ve savunma haklarını destekledi.

01.10.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurmasının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Austin'in İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelediği belirtilerek, "Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in İran, Lübnan Hizbullahı, Hamas, Husiler ve diğer İran destekli terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkına verdiği desteği yeniden teyit etti. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzey topluluklarına 7 Ekim tarzı saldırılar düzenleyememesi için sınır boyunca saldırı altyapısının kaldırılmasının gerekliliği konusunda anlaştılar. Bakan, sivillerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönebilmelerini sağlamak için diplomatik bir karara ihtiyaç olduğunu yeniden teyit etti. Kendisi ve Bakan Gallant, mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve istikrarı sağlamak için askeri operasyonlardan diplomatik bir yola geçmenin önemini görüştüler. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir aktörün gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi durumunda İran için ciddi sonuçları görüştüler" denildi.

Kaynak: DHA

Lloyd Austin, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:13:34. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement