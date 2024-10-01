ABD ve İsrail Operasyonları Görüştü

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurmasının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Austin'in İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelediği belirtilerek, "Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in İran, Lübnan Hizbullahı, Hamas, Husiler ve diğer İran destekli terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkına verdiği desteği yeniden teyit etti. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzey topluluklarına 7 Ekim tarzı saldırılar düzenleyememesi için sınır boyunca saldırı altyapısının kaldırılmasının gerekliliği konusunda anlaştılar. Bakan, sivillerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönebilmelerini sağlamak için diplomatik bir karara ihtiyaç olduğunu yeniden teyit etti. Kendisi ve Bakan Gallant, mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve istikrarı sağlamak için askeri operasyonlardan diplomatik bir yola geçmenin önemini görüştüler. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir aktörün gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi durumunda İran için ciddi sonuçları görüştüler" denildi.