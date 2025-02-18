ABD ve Rus Heyetleri Riyad\'da Görüşmelere Başladı

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rus heyetlerinin ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ABD ve Rus heyetlerinin ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladığını ifade edildi. Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bulunduğu heyetler görüşmeyi sürdürüyor.