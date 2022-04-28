ABD ve Rusya'dan Türkiye'de tutuklu takası - Son Dakika
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BBC

ABD ve Rusya'dan Türkiye'de tutuklu takası

28.04.2022 04:32
ABD ve Rusya'dan Türkiye'de tutuklu takası

ABD ve Rusya dün Türkiye’de tutuklu takası gerçekleştirdi.

ABD ve Rusya dün Türkiye'de tutuklu takası gerçekleştirdi. ABD, bu takastaki yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya eski ABD piyadesi Marine Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti.

Reed 2019'da Moskova'dayken sarhoş araç kullanmak ve iki polisin hayatını tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

ABD bu suçlamanın absürt olduğunu savunuyordu.

Yoraşenko ise 2010'da Liberya'da ABD'li özel birlikler tarafından ABD'ye kokain sokmaya çalışma girişimi nedeniyle tutuklanmıştı.

Rusya Temmuz 2019'da ABD'ye Yoraşenko'nun karşılığında herhangi bir ABD'li tutukluyu vermeye hazır olduklarını iletmişti.

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün Trevor Reed'in dönüşünü ve onu çok özleyen ailesiyle kavuşmasını kutluyoruz" dedi.

Biden, bu takas için zor kararlar alması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da bu takas için uzun süren pazarlıkların yapıldığını açıkladı.

Rus devlet televizyonu da Yoraşenko'nun önce Soçi'ye, ardından da Moskova'ya uçtuğunu belirtti ve ailesiyle kavuşma videosunu paylaştı.

Trevor Reed'in babası Joey Reed de "Takas tıpkı filmlerdeki gibiydi, iki uçak birbirine yanaştı ve kapılarından tutuklular takas edildi" dedi.

Reed daha önce serbest kalmak için açlık grevine gitmiş ve 4 Nisan'da bunu sonlandırdıktan sonra tedavi görmüştü.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer bu takasın iki ülke arasındaki genel diplomatik ilişkilerin seyrinden bağımsız olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yıllardır görülmemiş bir seviyede gerilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da tutuklu bulunan bir diğer eski deniz piyadesi Paul Whelan'ı da serbest kılmak için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Whelan da durumunu "siyasi rehine" olarak nitelemişti.

İki olimpik madalyalı ABD'li ünlü basketbolcu Brittney Gringer da Şubat ayında kenevir yağı içeren bir e-sigara sıvısı taşıdığı için Moskova'da tutuklanmış ve 10 yıla kadar hapisle yargılanmaya başlamıştı.

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Son Dakika Dünya ABD ve Rusya'dan Türkiye'de tutuklu takası - Son Dakika

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