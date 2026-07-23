ABD ve Suudi Arabistan'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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ABD ve Suudi Arabistan'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması

ABD ve Suudi Arabistan\'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması
23.07.2026 10:21
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ABD, Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer iş birliği ve güvenlik anlaşması imzaladı.

ABD Enerji Bakanlığı, Suudi Arabistan ile barışçıl nükleer iş birliği anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

ABD Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın, kamuoyunda '123 Anlaşması' olarak bilinen barışçıl nükleer iş birliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvenlik anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Bakanlık, bu iki anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasını önleme de dahil olmak üzere çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ilerleten, on yıllar sürecek milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturduğunu bildirdi.

Anlaşmanın, ABD şirketlerine Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programında erişim imkanı sağlayacağı ve yüksek standartlarda nükleer güvenlik şartlarını zorunlu kılarak bölgesel güvenliği destekleyeceği ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, anlaşmaların iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirme kararlılığını yansıttığını belirterek, sürecin en yüksek nükleer güvenlik ve yayılmayı önleme standartlarını desteklediğini kaydetti.

Bakanlığın yayımladığı metinde ayrıca, söz konusu iş birliğinin ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Ulusal Güvenlik İçin Gelişmiş Nükleer Reaktör Teknolojilerinin Konuşlandırılması' başlıklı başkanlık kararnamesi kapsamında sivil nükleer ihracatını artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirildiği hatırlatıldı. Anlaşmanın, incelenmek üzere ABD Kongresi'ne gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD ve Suudi Arabistan'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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