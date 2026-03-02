ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'ye ait savaş uçağı Kuveyt\'te düştü
02.03.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'ye ait savaş uçağı Kuveyt\'te düştü
Haber Videosu

Kuveyt'te bir savaş uçağının alevler içinde yere çakıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Videolarda uçağın havada yanarak irtifa kaybettiği ve büyük bir patlamayla düştüğü görülürken, uçağın ABD'ye ait olduğu iddia edildi ancak ABD ve Kuveyt makamları henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Kuveyt'ten gelen görüntüler yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir savaş uçağının alevler içinde yere çakıldığı görülürken, uçağın ABD'ye ait olduğu öne sürüldü. Ancak şu ana kadar ne ABD'den ne de Kuveyt makamlarından resmi bir doğrulama geldi.

ALEVLER İÇİNDE YERE ÇAKILDI

Paylaşılan görüntülerde gökyüzünde alçalan bir savaş uçağının kısa süre sonra büyük bir patlamayla yere çakıldığı, ardından yoğun siyah dumanın yükseldiği görülüyor. Bazı görüntülerde uçağın havadayken alev aldığı, ardından kontrolünü kaybederek düştüğü iddia ediliyor.

Videoların Kuveyt'te çekildiği öne sürülse de görüntülerin tarihi ve tam konumu bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kuveyt Savunma Bakanlığı olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Uçağın tipi, mürettebat durumu ve düşüş nedeni hakkında da teyit edilmiş bilgi bulunmuyor.

SAVAŞ ORTAMINDA YENİ GERİLİM

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri sürerken, Kuveyt'teki bu iddia gerilimi daha da artırdı. Kuveyt, ABD'nin Körfez'deki önemli askeri varlık noktalarından biri olarak biliniyor. Uzmanlar, çatışmaların hava sahası riskini artırdığına ve teknik arıza, düşman ateşi ya da savunma sistemleri gibi farklı senaryoların mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Ancak resmi doğrulama gelmeden iddiaların netleşmesi bekleniyor.

Politika, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Tüm gözler İran’a çevrilmişken Kim Jong-un’dan sürpriz bir çıkış geldi Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi
İsrail’in 30 bombayla vurduğu Hamaney’in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:15
İran’dan şok görüntü Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 09:09:41. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.