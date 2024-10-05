ABD, Yemen\'de Husilere Saldırdı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son 24 saate Yemen'de Husilere ait 15 hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.