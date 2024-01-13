 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün sabaha karşı Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırının dün yapılan saldırı ile bağlantılı olduğu ve belirli bir askeri hedefe yönelik olduğu belirtildi. İran destekli Husi militanları, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 kez saldırı ve taciz girişiminde bulunmuştur.

ABD, Yemen\'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi
13.01.2024 - 10:39,
Abone Ol

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün sabaha karşı Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. CENTCOM, bu saldırının dün yapılan saldırı ile bağlantılı olduğunu ve belirli bir askeri hedefe yönelik olduğunu belirtti.

CENTCOM açıklamasında, "13 Ocak sabahı saat 3.45'te (Sana saatiyle), ABD güçleri Yemen'deki Husi radar bölgesine saldırı düzenledi. Bu saldırı USS Carney (DDG 64) tarafından Tomahawk Kara Saldırısı Füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi ve Husilerin ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz gemilerine saldırma kabiliyetini azaltmak için 12 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı belirli bir askeri hedefe yönelik bir takip eylemiydi.

İran destekli Husi militanları, 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 kez saldırı ve taciz girişiminde bulundu. Bu yasa dışı olaylar arasında gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı saldırılar yer alıyor. Bu saldırıların Kızıldeniz, Bab el Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren 20'den fazla ülkenin savunma koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu ile hiçbir ilişkisi yoktur ve ondan ayrıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Aden Körfezi, Yemen, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika


09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Son Dakika
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement