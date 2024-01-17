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ABD, Yemenli Husilerin Malta bandralı gemiye saldırısını engelledi - Son Dakika
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ABD, Yemenli Husilerin Malta bandralı gemiye saldırısını engelledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Malta bandralı ticari gemiye balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmazken, ABD güçleri ilerleyen saatlerde 4 balistik füzeyi imha etti. CENTCOM ayrıca, ABD Özel Kuvvetleri'nin bir operasyonla Husilere gönderilen İran yapımı balistik füze bileşenlerini ele geçirdiğini açıkladı.

ABD, Yemenli Husilerin Malta bandralı gemiye saldırısını engelledi
17.01.2024 - 11:08,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 16 Ocak'ta Yemenli Husilerin Malta bandralı ticari gemiye balistik füzeyle saldırı düzenlediğini, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Ayrıca ABD güçlerinin ilerleyen saatlerde 4 balistik füzeyi de imha ettiği aktarıldı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "16 Ocak günü 13.45 sularında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası nakliye yollarına bir gemisavar balistik füze fırlattı. Malta bandralı dökme yük gemisi M/V Zografia, vurulduklarını ancak denize elverişli olduklarını ve Kızıldeniz geçişlerine devam ettiklerini bildirdi. Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 04: 15 sularında, ABD Kuvvetleri Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinden fırlatılmaya hazırlanan 4 Husi gemisavar balistik füzesini vurarak imha etmiştir" denildi.

FÜZE BİLEŞENLERİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, ABD Özel Kuvvetleri'nin (Navy Seals) bir yelkenli tekneye operasyon düzenlediği ve 'Husilere gönderilen' İran yapımı balistik füze bileşenlerinin ele geçirildiği ifade edilmişti. Açıklamada, "USS Lewis B Puller'dan, helikopterler ile insansız hava araçları (İHA) tarafından desteklenen ABD Donanması'ndan ABD Özel Kuvvetleri, Umman Denizi'nin uluslararası sularında Somali sahili yakınlarında bir yelkenli tekneye çıkarma yaparak İran yapımı balistik füze ve seyir füzesi parçaları ele geçirmiştir. Ele geçirilen parçalar arasında Husilerin orta menzilli balistik füzeleri ve gemisavar seyir füzeleri için güdüm ve savaş başlıklarının yanı sıra hava savunmasıyla ilgili bileşenler de bulunmaktadır. İlk analizler aynı silahların Husiler tarafından Kızıldeniz'de transit geçiş yapan uluslararası ticaret gemilerindeki masum denizcileri tehdit etmek ve onlara saldırmak için kullanıldığını göstermektedir" denilmişti.

Kaynak: DHA
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