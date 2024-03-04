ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'daki Trump kararını iptal etti - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'daki Trump kararını iptal etti

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado\'daki Trump kararını iptal etti

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado eyaletindeki üst mahkemenin eski başkan Donald Trump'ı başkanlık ön seçimlerinden men etme kararını iptal etti. Mahkeme, Trump'ın ön seçimde yarışamayacağına hükmetmişti ancak Yüksek Mahkeme, eyaletin yetkisini aşmakla suçladığı kararı iptal etti. Böylece Trump, 5 Mart'ta yapılacak ön seçimlerde yarışabilecek. Trump'ın seçimleri kazanması ve rakibi Nikki Haley'i yenmesi bekleniyor.

04.03.2024 18:57
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ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado eyaletindeki üst mahkemenin eski başkan Donald Trump'ı başkanlık ön seçimlerinden men etme kararını iptal etti.

Colorado'daki mahkeme, Trump'ın eyalette ön seçimde yarışamayacağına hükmetmiş ve adının ön seçim oy pusulasından .

Karara gerekçe olarak gösterilen ABD Anayasası'nın 14. maddesinin isyancıların aday olmasını yasakladığı belirtilmişti.

Ancak Yüksek Mahkeme yargıçları 8 Şubat'taki duruşmada bu karara şüpheyle yaklaşmış ve eyaleti yetkisini aşmakla suçlamıştı.

Yüksek Mahkeme kararında, 14. maddedeki ilgili bölümü uygulama yetkisinin eyaletlere değil Kongre'ye ait olduğunu belirtti.

Bugünkü karar duruşmasında da Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi.

Böylece Trump, Süper Salı adıyla bilinen ve 5 Mart'ta Colorado dahil 15 eyalette yapılacak ön seçimlerde yarışabilecek.

77 yaşındaki Trump'ın seçimleri kazanması ve geriye kalan tek rakibi olan eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'i yenmesi bekleniyor.

Trump, Yüksek Mahkeme kararının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "AMERİKA İÇİN BÜYÜK KAZANIM!!!" diye yazdı.

Birkaç dakika sonra da destekçilerini kampanyasına bağış yapmaya çağıran bir e-posta gönderdi.

E-postada "Akılsız Demokratların İSMİMİ SİLME planı çöktü, ancak AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMA mücadelemiz henüz bitmedi" ifadeleri yer aldı.

Adaylık yarışı

ABD, Kasım 2024'te Başkanlık seçimi için sandık başına gidecek.

Demokratların adayının mevcut başkan Joe Biden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhuriyetçi Parti'de ise başkan adaylığı yarışı eski Başkan Donald Trump ve eski büyükelçi Nikki Haley arasında geçiyor.

Birçok eyalette yapılan parti ön seçimleri şu ana kadar Trump zaferleriyle sonuçlandı.

Cumhuriyetçi Parti, Süper Salı olarak da anılan ön seçimlerde yarın 15 eyalette oylama yapacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'daki Trump kararını iptal etti - Son Dakika

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