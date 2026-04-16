ABD'den İran'a tehdit dolu mesaj: Anlaşma yoksa operasyon var

16.04.2026 15:40
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Hegseth, Tahran yönetiminin yanlış bir karar vererek anlaşmaya yanaşmaması durumunda, ABD kuvvetlerinin savaş hariç operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik uyarılarda bulunarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde operasyonların yeniden başlayacağını söyledi.

İran'ın daha önce bombalanan füze fırlatma rampalarını tekrar ortaya çıkardığını belirten Hegseth, ABD'nin bu tesisler de dahil olmak üzere İran'ın tüm askeri varlıklarının yerini bildiğini vurguladı ve ABD'nin olası yeni bir müdahale için eskisinden daha fazla güçle hazırlandığını kaydetti.

Bakan Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik söylemlerini de hedef aldı. İran'ın boğazı kontrol ettiği iddiasını "gerçek bir donanmaya sahip olmamaları" üzerinden eleştiren Hegseth, ticari gemilere yönelik tehditlerin bir kontrol gücü değil, "korsanlık" olduğunu belirtti.

"İRAN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

Hegseth, İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artıracaklarını belirterek, nükleer anlaşma için Tahran yönetimine yönelik uyarılarını sürdürdü. İran'ın enerji sektörünün henüz tamamen çökmediğini ancak ABD ambargolarının ihracatı durma noktasına getirdiğini ifade eden Hegseth, bu ablukayı ne kadar süre gerekiyorsa sürdüreceklerini vurguladı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN DENETLENİYOR"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Bakan, ABD Donanması'nın bölgedeki giriş ve çıkış trafiğini tamamen denetlediğini belirterek, "Bizim bir donanmamız var, İran'ın ise artık yok" dedi. Hegseth, açıklamalarının sonunda Tahran'a "Umarım ulaşabileceğiniz bir anlaşmayı seçersiniz" mesajını iletti.

