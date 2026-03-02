Abdurrahman Kasımlo'nun Dramatik Hayatı ve Suikasti

Abdurrahman Kasımlo, 1930 yılında İran'ın Urmiye kentinde varlıklı ve siyasi olarak etkili bir Kürt ailesinde doğdu. Babası bir aşiret lideri, annesi ise Asuri kökenliydi. Genç yaşta siyasetle tanışan Kasımlo, 15 yaşında Kürt hareketine katıldı ve ilerleyen yıllarda Kürdistan Demokrat Partisi-İran'ın en önemli liderlerinden biri haline geldi.

Eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlayan Kasımlo, entelektüel kimliğiyle de öne çıktı; sekiz dili akıcı şekilde konuşabiliyordu. 1973'te partisinin genel sekreteri seçildi ve İran'daki Kürtlerin hakları için mücadele etti.

1979 devriminden sonra Ruhullah Humeyni yönetimiyle karşı karşıya geldi. Kürtler için özerklik talep etti ancak bu talep reddedildi. Ardından başlayan çatışmalar, İran devleti ile Kürt hareketi arasında kanlı bir savaşa dönüştü.

Sürgün yıllarında da mücadelesini sürdüren Kasımlo'nun hayatı, 1989 yılında dramatik bir şekilde son buldu. İranlı yetkililerle barış görüşmeleri yapmak üzere Viyana'ya davet edildi. Ancak bu görüşme bir müzakere değil, bir tuzaktı.

13 Temmuz 1989'da, barış masasında oturduğu sırada, çok yakın mesafeden kurşun yağmuruna tutuldu. Kasımlo ve beraberindeki iki isim olay yerinde hayatını kaybetti.

Kasımlo'nun ölümü, yalnızca bir liderin suikastı değil; aynı zamanda barış umudunun da susturulması olarak tarihe geçti.