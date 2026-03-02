Abdurrahman Kasımlo'nun Dramatik Hayatı ve Suikasti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abdurrahman Kasımlo'nun Dramatik Hayatı ve Suikasti

02.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1930 yılında İran'da doğan Kürt lider Abdurrahman Kasımlo, genç yaşta Kürt hareketine katıldı ve Kürdistan Demokrat Partisi-İran'ın önemli liderlerinden biri oldu. Eğitimini Fransa'da tamamladı ve sekiz dilde akıcıydı. 1979 devriminden sonra Ruhullah Humeyni yönetimiyle karşı karşıya geldi ve Kürtler için özerklik talep etti. Ancak talebi reddedildi ve kanlı bir savaş başladı.

Abdurrahman Kasımlo, 1930 yılında İran'ın Urmiye kentinde varlıklı ve siyasi olarak etkili bir Kürt ailesinde doğdu. Babası bir aşiret lideri, annesi ise Asuri kökenliydi. Genç yaşta siyasetle tanışan Kasımlo, 15 yaşında Kürt hareketine katıldı ve ilerleyen yıllarda Kürdistan Demokrat Partisi-İran'ın en önemli liderlerinden biri haline geldi.

Eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlayan Kasımlo, entelektüel kimliğiyle de öne çıktı; sekiz dili akıcı şekilde konuşabiliyordu. 1973'te partisinin genel sekreteri seçildi ve İran'daki Kürtlerin hakları için mücadele etti.

1979 devriminden sonra Ruhullah Humeyni yönetimiyle karşı karşıya geldi. Kürtler için özerklik talep etti ancak bu talep reddedildi. Ardından başlayan çatışmalar, İran devleti ile Kürt hareketi arasında kanlı bir savaşa dönüştü.

Sürgün yıllarında da mücadelesini sürdüren Kasımlo'nun hayatı, 1989 yılında dramatik bir şekilde son buldu. İranlı yetkililerle barış görüşmeleri yapmak üzere Viyana'ya davet edildi. Ancak bu görüşme bir müzakere değil, bir tuzaktı.

13 Temmuz 1989'da, barış masasında oturduğu sırada, çok yakın mesafeden kurşun yağmuruna tutuldu. Kasımlo ve beraberindeki iki isim olay yerinde hayatını kaybetti.

Kasımlo'nun ölümü, yalnızca bir liderin suikastı değil; aynı zamanda barış umudunun da susturulması olarak tarihe geçti.

Ruhullah Humeyni, Biyografi.İnfo, Politika, Fransa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abdurrahman Kasımlo'nun Dramatik Hayatı ve Suikasti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:22:25. #7.11#
SON DAKİKA: Abdurrahman Kasımlo'nun Dramatik Hayatı ve Suikasti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.