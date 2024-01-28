 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 yabancı uyruklu zanlı yakalandı. Operasyon sonucu 2 zanlı tutuklanırken, 4 zanlı ise sınır dışı edildi.

28.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:32
Abone Ol

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi. Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

OPERASYON KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

Adana\'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ\'lı yakalandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa POLAT: Yakında diğer terör örgütlerinin sözde yöneticileri de bir bir operasyonlar ile bir anda yakalanmaya başlar. Yanıtla 0 5

Adana, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


14:34
İklim aktivistleri Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna saldırdı İklim aktivistleri Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna saldırdı
14:14
İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın peşinde! 'Onu gördüğümüzde öldüreceğiz' tehdidi savurdular İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın peşinde! "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz" tehdidi savurdular
14:04
Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada
13:47
''Konserlerim engelleniyor'' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti ''Konserlerim engelleniyor'' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti
13:31
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor
12:49
İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
12:25
Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı
12:19
Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı

Son Dakika
14:14 İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın peşinde! "Onu gördüğümüzde öldüreceğiz" tehdidi savurdular
14:04 Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kamerada
13:47 ''Konserlerim engelleniyor'' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti
13:31 Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor
12:49 İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
12:25 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı
12:19 Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı
11:48 Trafik kayıtlarıyla ortaya çıktı! Otomobilde gri renk, beyazı tahtından etti
11:41 11'inci kat balkonundan düşen Özlem'in şarkıcı ablası konuştu: Para meselesi yüzünden canına kıymış olabilir
11:20 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80, salgından çok bu hastalıklardan çekinin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 14:46:14. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement