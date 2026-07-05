AfD'nin İktidarı Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AfD'nin İktidarı Tehdit

05.07.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, AfD'nin iktidar olmasının gizli bilgilere erişimi tehdit edeceğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) hükümette yer alması halinde gizli bilgilere erişiminin engellenmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşünü partinin Rusya ile yakın ilişkileri olduğu yönündeki endişelere dayandırdığını belirten Pistorius, AfD'nin olası iktidarını Almanya için çok kötü bir işaret olarak nitelendirdi.

Pistorius, AfD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Rusya'dan maddi destek aldığına ilişkin iddialar da gündemde. Bu nedenle hassas bilgilerin yanlış ellere geçmemesi gerekiyor" dedi. Gizlilik dereceli bilgilere kimlerin erişebileceği konusunda halihazırda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Pistorius, bunun ülkenin güvenliği açısından yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Eylül ayında Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimlerde AfD'nin tek başına iktidara gelebileceği ihtimalini de değerlendiren Pistorius, "Bir demokrat olarak böyle bir sonuç ihtimali beni ciddi biçimde endişelendiriyor. AfD, demokrasiyle ilgili niyetleri konusunda herhangi bir belirsizlik bırakmıyor. Böyle bir sonuç Almanya için çok kötü bir işaret olur" diye konuştu.

Pistorius, AfD'yi destekleyen bir askere ne söyleyeceği yönündeki soruya ise "Demokrasimiz açısından bunu iyi düşünmesini tavsiye ederim. Ancak sonunda kime oy vereceğine kendisi karar verir" yanıtını verdi.

Savunma Bakanı, Litvanya'da kurulacak Alman ordusu tugayına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 4 bin 800 asker ve 200 sivil personelden oluşacak birliğin 2027 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Pistorius, bazı uzmanlık alanlarında gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde 1000'den az personel için zorunlu görevlendirme gündeme gelebileceğini söyledi.

Öte yandan Pistorius, NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yönelik yeni mali destek paketini de açıkladı. Avrupa Birliği kredileri ve yeni bir fon aracılığıyla toplam 70 milyar avroluk destek sağlanacağını belirten Pistorius, Almanya'nın bu pakette en büyük katkıyı yapan ülke olacağını ifade etti. Bakan Pistorius, Alman yapımı Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini ise gerekli görmediğini belirterek, "Ukrayna'nın artık Taurus'a ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Annegret Kramp-Karrenbauer, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AfD'nin İktidarı Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 12:39:01. #7.12#
SON DAKİKA: AfD'nin İktidarı Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.