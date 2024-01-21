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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'da düşen uçakla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'da düşen uçakla ilgili açıklama yaptı

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde düşen uçağın Fas tescilli küçük uçak olduğunu ve Hindistan'a bağlı tarifeli uçak olmadığını duyurdu. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan\'da düşen uçakla ilgili açıklama yaptı
21.01.2024 - 11:13,
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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık düşen uçağın Fas tescilli küçük uçak olduğu, Hindistan'a bağlı tarifeli uçak olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan'a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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