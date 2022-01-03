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Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor! - Son Dakika

Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar geliyor!

03.01.2022 17:49

Yönetimin Taliban'ın kontrolü altına girdiği Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek. Öte yandan İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Afganistan'da kadınlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Belh İl Müdürü Serdar Muhammed Haydari, basına yaptığı açıklamada, kadınların tesettüre riayet etmeleri gerektiğini söyledi. Belh vilayetindeki kadın hamamlarının bundan sonra kapalı olacağını ifade eden Haydari, erkek hamamlarının da bundan sonra kontrol edileceğini belirtti.

KADINLAR TEK BAŞLARINA ARAÇLARA ALINMAYACAK

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzun mesafeli yolculuklarda kadınlar tek başlarına araçlara alınmayacak, taksilerde müzik dinlenemeyecek ve kısa mesafeli yolculuklarda da tesettüre uymayan kadınlar taksilere bindirilmeyecek.

BİRÇOK VİLAYETTE KIZLARA LİSE EĞİTİMİ DURDURULMUŞTU

15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti. Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor. Taliban yönetimi, erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

KADIN SUNUCULARDAN TESETTÜRE GİRMESİ İSTENDİ

Ayrıca Taliban geçici hükümeti, Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti. Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım 2021'de yayımladığı açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunuculardan tesettüre riayet etmesi istenmişti.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor. Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.

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Afganistan, Taliban, Medya, Müzik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

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