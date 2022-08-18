Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var

18.08.2022 11:02

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Korkunç olayda 5'i çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer, suçluların yakında yakalanacağını belirtti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camii'ne dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi.

5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

"YAKALANIP CEZALANDIRILACAKLAR"

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi. Saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edilmişti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü
Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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