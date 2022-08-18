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Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi. Saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edilmişti.

Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de bulunan Sıddık Camii'ne dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi.

Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika

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