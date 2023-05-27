Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti - Son Dakika
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Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti

Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti

27.05.2023 15:08

Afrika'nın Nyanga şehrinde bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen bir grup erkeğin dilleri ve cinsel organı kesildi. Polis, iki erkeğin öldüğünü, beşinin hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Nyanga sakinleri, linç saldırısını öğrendiklerinde şok olduklarını ifade ettiler.

Erkeklerin bir arabanın gaspına karıştığı ve daha fazla suç işlediği iddia ediliyor. Polis, olayla ilgili cinayet ve cinayet teşebbüsü soruşturmaları başlattı.

HALKA ÇAĞRI YAPTILAR

Toplumun önde gelen kişileri, bu tür şiddet eylemlerini kınadı ve halka hukuku kendi ellerine almamaları konusunda çağrı yaptı. Bölgeye daha fazla polis sevk edildi ve suçları durdurmak için çalışmalar devam ediyor.

Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüz şüphelilerinin dillerini ve cinsel organlarını kesti

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Bu erkeklerin bir Toyota Avanza'nın gaspına karıştıkları ve Nyanga taksi durağında daha fazla suç işledikleri öğrenildi. Tecavüz suçuyla da anılan kişiler, bu eylemler sonucunda, saldırıya uğrayıp ciddi şekilde yaralandılar. Polis, bu saldırı sonrası cinayet ve cinayete teşebbüs dosyalarını tekrar açtı.

Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüz şüphelilerinin dillerini ve cinsel organlarını kesti
YORUMLAR (2)
  • Hakim ATMACA: Ben yapanların Allah’ına kurban olayım keşke bizim ülkemizdekilerede yapsalar Cevap Yaz 131 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Keşke bizdede böyle ceza verilse Cevap Yaz 117 2 Yayından Kaldır
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Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti

Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti - Son Dakika


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