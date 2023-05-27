Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti

Erkeklerin bir arabanın gaspına karıştığı ve daha fazla suç işlediği iddia ediliyor. Polis, olayla ilgili cinayet ve cinayet teşebbüsü soruşturmaları başlattı.

HALKA ÇAĞRI YAPTILAR

Toplumun önde gelen kişileri, bu tür şiddet eylemlerini kınadı ve halka hukuku kendi ellerine almamaları konusunda çağrı yaptı. Bölgeye daha fazla polis sevk edildi ve suçları durdurmak için çalışmalar devam ediyor.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Bu erkeklerin bir Toyota Avanza'nın gaspına karıştıkları ve Nyanga taksi durağında daha fazla suç işledikleri öğrenildi. Tecavüz suçuyla da anılan kişiler, bu eylemler sonucunda, saldırıya uğrayıp ciddi şekilde yaralandılar. Polis, bu saldırı sonrası cinayet ve cinayete teşebbüs dosyalarını tekrar açtı.