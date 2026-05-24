Afula\'da Uçak Kazası: 2 Ölü

İSRAİL'in Afula bölgesinde bir hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Afula bölgesinde bulunan Tel Adashim yakınlarında hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ekiplerin, hızla olay yerine ulaştığı ancak yaralıların hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
