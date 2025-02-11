Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oldu.
Son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem 11 binden fazla kişinin Ada'yı terk etmesine neden olurken yetkililer olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.
Sahil kesimlerinde yaşayanlar kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.
Ege Denizi'ndeki depremler endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Ercan, şunları söyledi; "Kolumbos'da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz. Magma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir."
Son Dakika › Dünya › Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir - Son Dakika
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