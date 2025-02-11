Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir

Geniş Video İzle

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan ve en son 1650'li yıllarda patlayan Kolumbus Yanardağı ile ilgili endişe yaratan bir açıklamada bulundu. Ercan "Magma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir" ifadelerini kullandı.

11.02.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oldu.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ADA'YI TERK ETTİ

Son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem 11 binden fazla kişinin Ada'yı terk etmesine neden olurken yetkililer olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Sahil kesimlerinde yaşayanlar kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

AHMET ERCAN'DAN ENDİŞE YARATAN UYARI

Ege Denizi'ndeki depremler endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası'nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Ercan, şunları söyledi; "Kolumbos'da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz. Magma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir."

Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir

Doğal Afetler, Ahmet Ercan, Yanardağ, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahri Sağgül:
    Şu dibimizde'ki adaları Yunan'a kim verdiyse yattığı yerde rahat etmesin. 29 2 Yanıtla
  • Turan Bolat:
    Yunanlılar Bizim adaları boşaltır 9 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    375 yıl sonrası bıze ne ılerıdekıler dusunsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Ercan uyardı! Yanardağ 375 yıl sonra yeniden patlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.