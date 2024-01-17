 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AİHM, CIA'nin Litvanya'da işkence yaptığını ve insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

AİHM, CIA'nin Litvanya'da işkence yaptığını ve insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CIA'nin Litvanya'da 11 Eylül şüphelisine gizli bir sorgulama merkezinde 'insanlık dışı muamele' gösterdiğini ve Litvanya'nın da buna izin vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, Litvanya'nın bu durumun farkında olması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin gözaltında tutulan terör şüphelilerine uyguladığı işkence ve kötü muamele geçmişine dikkat çekti.

AİHM, CIA\'nin Litvanya\'da işkence yaptığını ve insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtti
17.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:48
Abone Ol

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dün yaptığı açıklamada CIA'nin Litvanya'da 11 Eylül şüphelisine gizli bir sorgulama merkezinde 'insanlık dışı muamele' gösterdiğini belirtti. AİHM, Litvanya'nın da buna izin vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, CIA'nin Litvanya'da gizli bir sorgulama merkezinde 11 Eylül şüphelisi Mustafa Ahmed Adam el-Hawsawi'nin 2005-2006 yıllarında işkence, ve 'insanlık dışı muameleye' maruz bıraktığına karar vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğini ifade etti. Açıklamada, "Litvanya'nın Bay al-Hawsawi'nin iddialarını etkili bir şekilde soruşturmaması ve CIA'in gizli tutuklu programındaki suç ortaklığı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesinin (insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele/soruşturma yasağı) ihlalleri; Litvanya'nın yardım etmesi nedeniyle, Sözleşme'nin 6'ıncı maddesi (makul sürede adil yargılanma hakkı) ve 6 No'lu Protokol'ün 1. maddesi (ölüm cezasının kaldırılması) ile birlikte 2. maddesi (yaşam hakkı) ve 3. maddesi ihlal edilmiştir" denildi.

"LİTVANYA'NIN CIA'NİN YAPACAKLARININ FARKINDA OLMASI GEREKİRDİ"

AİHM, o dönem ABD'nin gözaltında tutulan şüphelilere uyguladığı işkence ve kötü muamele geçmişine bakarak Litvanya'nın bu durumun farkında olması gerektiğinin altını çizerek, "ABD'de gözaltında tutulan terör şüphelilerine uygulanan işkence, kötü muamele ve tacize ilişkin o dönemde yaygın olarak mevcut olan bilgiler göz önüne alındığında, Litvanyalı yetkililerin, CIA'nin kendisini kendi topraklarında bulunan gizli hapishanede böyle bir muameleye tabi tutacağının farkında olmaları gerekirdi" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Litvanya, AİHM, CIA, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AİHM, CIA'nin Litvanya'da işkence yaptığını ve insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: AİHM, CIA'nin Litvanya'da işkence yaptığını ve insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement