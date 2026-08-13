Aile Ayrılığı: İltica Başvurusu Reddedilen Çift Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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Aile Ayrılığı: İltica Başvurusu Reddedilen Çift Sınır Dışı Edildi

Aile Ayrılığı: İltica Başvurusu Reddedilen Çift Sınır Dışı Edildi
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Almanya'da iltica başvuruları reddedilen Özlem ve Metin Kaya, çocuklarını Türkiye'ye bırakarak sınır dışı edildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'da iltica başvuruları reddedilen Özlem ve Metin Kaya çifti, çocukları Almanya'da bırakılarak Türkiye'ye sınır dışı edildi. En büyüğü 3 yaşında, en küçüğü ise 6 aylık olan üç çocuk, Frankfurt Gençlik Dairesi'nin kararıyla koruyucu aileye yerleştirildi.

Yaklaşık üç yıl önce Almanya'ya iltica etmek isteyen çiftin iki çocuğunun Almanya'da dünyaya geldiği öğrenildi. Ailenin kaldığı mülteci yurdunun çocukların ihtiyaçları açısından uygun olmadığı değerlendirmesi üzerine Frankfurt Gençlik Dairesi çocukları koruma altına aldı. Karar kapsamında anne ve babanın çocuklar üzerindeki velayet hakkı geçici olarak kaldırılırken, çocuklara resmi vasi atandı. Üç kardeş daha sonra aile dışındaki koruyucu bir yere yerleştirildi.

İltica başvurularının reddedilmesinin ardından sınır dışı işlemleri başlatılan Özlem ve Metin Kaya, çocuklarını yanlarına almadan Almanya'dan ayrılmak istemediklerini belirtti. Ancak çocukların velayetinin anne ve babalarında bulunmaması nedeniyle çocukların Türkiye'ye götürülmesine izin verilmedi. Çiftin şu anda Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu belirtildi.

ANNE KAYA'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Çocuklarından ayrılmak istemediğini belirten anne Özlem Kaya, Alman yetkililere çağrıda bulunarak çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi. Kaya, yaklaşık üç yıl önce Almanya'ya iltica ettiklerini belirterek, iki çocuğunun Almanya'da doğduğunu söyledi. Kaldıkları mülteci yurdunun çocuklara uygun olmadığı gerekçesiyle çocuklarının koruma altına alındığını ifade eden Kaya, kendisine yöneltilen çocuklarına yeterince bakamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kaya ailesi kısa zamanda çocuklarının yeniden kendilerine teslim edilmesini ve aile bütünlüğünün sağlanmasını talep ediyor.

Kaya çifti, Almanya'dan ayrılmadan önce çocuklarının durumunun takip edilmesi ve Türkiye'ye getirilmeleri için Frankfurt'ta yaşayan tanıdıkları Serpil Bilgiç'e vekalet verdi. Bilgiç, çocukların Türkiye'ye getirilebilmesi için hukuki girişim başlatacağını belirterek, gençlik mahkemesine başvurup çocukların vesayetini talep edeceğini söyledi. Talebin kabul edilmesi halinde çocukları teslim alarak Türkiye'de ailelerine ulaştırmayı planladığını ifade etti.

MÜLTECİ KONSEYİ: SKANDAL

Hessen Mülteci Konseyi'nden Timmo Scherenberg ise olayı "skandal" olarak nitelendirdi. Scherenberg, çocukların Almanya'da devlet koruması altında tutulurken anne ve babalarının sınır dışı edilmesinin, aile bütünlüğü ve çocukların üstün yararı açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Ebeveynlerin sınır dışı edilmesi nedeniyle çocukların da tek başlarına Türkiye'ye gönderilemeyeceğini belirten Scherenberg, bu tür bir durumun Almanya'da oldukça nadir görüldüğünü ifade etti.

GENÇLİK DAİRESİ: ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ

Frankfurt Gençlik Dairesi ise eleştirilere yazılı açıklamayla yanıt verdi. Kurum, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu ve tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.Çocukların durumuyla ilgili ayrıntı paylaşamayacağını belirten Gençlik Dairesi, alınan koruma tedbirlerinin çocukların iyiliğini gözetmek amacıyla uygulandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Metin Kaya, Türkiye, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aile Ayrılığı: İltica Başvurusu Reddedilen Çift Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

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