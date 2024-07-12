Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı ile Görüştü

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Senegal'in başkenti Dakar'daki temaslarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao ile görüştü.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Sayın Mountaga Diao ile bir araya geldik. Kendileriyle, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Projesi ile elde edilen kazanımlar başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımıza ilişkin oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlü adımlarla geliştirmekte mutabıkız. Kıymetli misafirperverliği için Sayın Bakana teşekkür ediyorum" dedi.