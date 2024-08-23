Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Moğolistan\'da

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Sayın Luvsantseren Enkh-Amgalan ile bir araya geldik. Moğolistan ile tüm dünyanın ortak sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye, kadının güçlendirilmesine ve aile yapısının korumasına ilişkin iyi uygulama örneklerimizin paylaşımını önemsiyoruz. Hizmet alanlarımıza giren başlıklarda ikili ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız" dedi.