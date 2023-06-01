Ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü

Ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü

01.06.2023 14:30

Florida eyaletinde, ailesi kilisede ayine katıldığı ve hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu sırada 3 saat arabada bırakılan 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda ihmali bulunanlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eyalete bağlı Palm Bay'de polis, pazar günü öğle saatlerinde kilise önünde park edilmiş bir araçta, kendisine seslenenlere tepki vermeyen bir bebeğin bulunduğu ihbarını aldıklarını bildirdi.

KURTARILAMADI

Olayın fark edilmesi üzerine derhal hastaneye kaldırılan bebeğin, hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Şefi Mario Augello, "Talihsiz bir olay. Aileye başsağlığı diliyoruz." dedi.

AİLESİ KİLİSEDE GÖREVLİYDİ

Araçta 3 saat boyunca kalan 11 aylık bebeğin ailesinin kilisede görevli olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu Palm Bay'de, araç içindeki sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselmiş olabileceği ifade edildi.

Olayda ihmali bulunanlarla ilgili gözaltı işlemi yapılmazken soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Tragger, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:06 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
18:01 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
17:44 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:41 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:40 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:19 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:32 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:26 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:14 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:14 Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 18:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ailesi kilisede ayindeyken 3 saat arabada bırakılan bebek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement