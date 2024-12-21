AK Parti\'den Noel Pazarı Saldırısına Kınama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde düzenlenen Noel pazarı saldırısını kınadı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir. Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.