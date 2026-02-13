Al sana Amerikan Rüyası! Güpegündüz silah zoruyla gasbettiler

Chicago'nın işlek Fulton Market Mahallesi'ndeki North Peoria Street'in 200 blok civarında bir adam, iki zanlının saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri silah çekerek parasını almaya çalışırken, diğeri ise adamı darp etti. Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

Saldırıya maruz kalan 49 yaşındaki erkek üzerinde ne varsa vermek zorunda kalırken şüpheliler bir SUV ile hızla olay yerinden kaçtı. Chicago polisi mağdurun tıbbi yardımı reddettiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yeni video ve görgü tanıklarının paylaşımları sosyal medyada yayılmaya başladı. Kamera kayıtlarında iki zanlının mağdura yaklaşması ve kısa sürede şiddet uygulaması net şekilde görülüyor. Polis, görüntüleri kamuoyuyla paylaşıyor ve şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çağrıda bulunuyor.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay, Chicago'nun en yoğun ticari bölgelerinden biri olan Fulton Market'te yaşandığı için bölge sakinleri ve iş dünyasında güvenlik kaygılarını artırdı. Chicago Polis Departmanı Area Three Dedektifleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve halktan bilgi isteyen bir çağrı yayımladı.