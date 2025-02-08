Alaska'da Bering Air Uçağı Kayboldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alaska'da Bering Air Uçağı Kayboldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Alaska\'da Bering Air Uçağı Kayboldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air'a ait uçağın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında, uçağın enkazına ulaşıldı ve içinde bulunan 10 kişiden 3'ünün öldüğü, 7'sinin ise ulaşılamadığı bildirildi.

08.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:00
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ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan Bering Air uçağı, dün kayboldu. Yetkililer, uçakta kurtulan olmadığını duyurdu.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Kamu Güvenliği Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, Unalakleet şehrinden Nome'ye giden Bering Air'a ait küçük yolcu uçağının radardan kaybolduğu ifade edildi.Uçuş kayıt verilerine göre dün yaklaşık bir saatlik mesafe için havalanan uçaktan son olarak yerel saatle 14.38'de, kalkıştan 38 dakika sonra deniz üstünde sinyal alındı. Bir pilot ve 9 yolcunun yer aldığı Cessna Caravan tipi uçağın bulunması için operasyon başlatıldı. ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilerek kurtulan olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Uçağın Nome'un güneydoğusunda bulunmasının ardından kayıp uçağı arama çalışmalarını sonlandırıldı. Uçak içerisinde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirildi. Geriye kalan 7 kişinin uçağın içinde olduğuna inanılıyor ancak uçağın durumu nedeniyle şu anda ulaşılamıyor. Bu trajik olaydan etkilenenlere içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Alaska'da Bering Air Uçağı Kayboldu: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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