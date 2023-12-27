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Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı - Son Dakika
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Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in torunu Nadja Berberovic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Noel paylaşımı yüzünden tepki topladı. Izzetbegoviç'in ''Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir.'' sözü hatırlatılan Nadja Berberovic gelen tepkilere ''Dedemi benden iyi tanımıyorsunuz'' diyerek eleştirilere cevap verdi.

Aliya İzzetbegoviç\'in torunu Noel\'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
27.12.2023 - 15:53,  Güncelleme: 16:01
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Bosna Hersek'in bilge lideri merhum Aliya İzzetbegoviç'in torunu Nadja Berberovic Noel paylaşımı sebebiyle sosyal medyada linç yedi.

SAVAŞ, ÖLÜNCE DEĞİL DÜŞMANA BENZEYİNCE KAYBEDİLİR

Tepki verenlerin Aliya Izzetbegoviç'in sözünü torunu Nadja Berberovic'e hatırlattığı görüldü. Izzetbegoviç'in "Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir." sözü hatırlatılan Nadja Berberovic gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı

"DEDEMİ BENDEN İYİ TANIMIYORSUNUZ"

Sanat tarihçisi, fotoğrafçı ve Aliya Izzetbegoviç müzesinin kurucusu olan Nadja Berberovic gelen tepkilere sert bir dille cevap verdi. Nadja Berberovic yaptığı paylaşımda, "Ben bir Müslümanım, İslami gelenek ve inanışla büyüdüm. İnancımı uyguluyorum, kim olduğumla gurur duyuyorum ve bana bunları öğretmeye çalışanları hadlerini bilmeye davet ediyorum. Bosna'da Müslüman olmayan arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız ve hatta akrabalarımız var. Burada sadece Noel değil, Paskalya ve Bayram iç içe kutlanır ve bu bizim zenginliğimizdir. Dostlarıma bayramda baklava ikram ediyorum, onlar da Paskalya 'da bana renkli yumurtalar getiriyorlar. Bizden önceki nesil Bosna'da böyle yetişti, ben de oğlumu böyle yetiştirecek ve ona Müslüman olmayı, ama en başta iyi bir insan olmayı öğreteceğim. Dedemden bahsedenler onu ne kadar tanıyor bilmiyorum ama o kendisini Avrupalı bir Müslüman olarak isimlendirirdi. Bhagavad Gita'yı, İncil'i, Eski Ahit'i, Dostoyevski'yi ve Schopenhauer'i, bunların hepsini ilgiyle okudu ve inancını o kültür üzerine inşa etti. Ailemde çoğu kişi Michelangelo'nun heykellerini ve Aziz Petrus Bazilikasını gördü, hepsi de dedem tarafından İtalya'ya ve Vatikan'a bunun için götürüldü. Dedemi benden daha iyi tanıdığınızı iddia etmiyorsanız eğer, lütfen ithamlarınızda daha fazla ileri gitmeyin" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
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Aliya İzzetbegoviç, Noel, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı - Son Dakika
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