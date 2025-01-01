Dünya

ALMANYA, 2025 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni yıl, şehrin ana sembollerinden Brandenburg Kapısı ve Friedrichshain semtindeki East Side Gallery bölgesinde karşılandı. Binlerce kişi, havai fişek gösterisinin ardından fotoğraf ve video çekerek yeni yılı karşıladı.

Kutlamalara yoğun ilgi gösteren Almanlar ve turistler, yeni yıl için temennide bulunarak, 2025 yılına 'merhaba' dedi.