Almanya Başbakanı Scholz: Terörizmi yücelten herkes sınır dışı edilmelidir

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Mannheim kentinde düzenlenen ve polis memurunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Güvenliğin olmadığı yerde korku büyür. Korku, güven ve itimadın altını oyar. Terörizmi yücelten herkes sınır dışı edilmelidir" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, yaptığı açıklamada, "Güvenliğin olmadığı yerde korku büyür. Korku, güven ve itimadın altını oyar. İşte bu nedenle güvenlik diğer her şeyin anahtarıdır. Bu nedenle güvenliğin özgürlüğümüzün, demokrasimizin ve hukukun üstünlüğünün temel taşı olduğuna inanıyorum. Özellikle sıcak noktalarda ve büyük etkinliklerde olmak üzere, ülke çapında silah ve bıçak yasağı bölgeleri belirleyebilmeliyiz. Bizde orman kanunu yok. Bunu farklı görenlerin polis ve adalet sistemimizle büyük bir sorunu olacaktır. Terör suçlarının kutlanmasına artık müsamaha göstermeyeceğiz. Bu nedenle sınır dışı yönetmeliğini, terör suçlarına göz yummanın sınır dışı için ciddi bir neden teşkil edeceği şekilde sıkılaştırıyoruz. Terörizmi yücelten herkes sınır dışı edilmelidir" dedi.

NEHAMMER: SCHOLZ'UN GÖRÜŞLERİNİ DESTEKLİYORUM

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Scholz'un açıklamasını paylaşarak kendisine destek verdiğini vurguladı. Nehammer, "Olaf Scholz'un görüşlerine tamamen katılıyorum. Suçluları, tehditleri ve terörizmi yüceltenleri, sınır dışı etmek için yasal seçenekler yaratmalıyız. Ülkelerimizin güvenlik çıkarları, faillerin korunmasından daha ağır basmaktadır. Bu konuda Almanya ile yakın işbirliği arayışında olacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Almanya'nın Mannheim kentindeki Marktplatz Meydanı'nda 31 Mayıs'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Alman medyası, saldırganın Afgan kökenli 25 yaşında bir erkek olduğunu duyurdu. Saldırıda, İslam karşıtı aşırı sağcı politikası Michael Stürzenberger ağır yaralanırken, 29 yaşındaki polis memuru Rouven Laur ise hayatını kaybetti.