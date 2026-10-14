Almanya basını Halk TV\'ye kayyum atanmasını basın özgürlüğüne baskı olarak gördü

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Halk TV'ye kayyum atanması Almanya basınında yayımlanan haberlerde, Türkiye'de basın özgürlüğüne ve bağımsız medyaya yönelik baskıların yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları, Halk TV'nin Türkiye'de hükümeti eleştiren önemli televizyon kanallarından biri olduğuna dikkat çekti.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), haberi "Halk TV kapatıldı: Artık İmamoğlu hakkında kim haber yapacak?" başlığıyla duyurdu. Haberde, Halk TV'nin hükümeti eleştiren en büyük televizyon kanallarından biri olduğu belirtilerek, kayyım atanmasının ardından muhalefetin sesini duyurabileceği alanların daha da daraldığına işaret edildi.

Alman kamu yayıncısı ZDF, polis ekiplerinin muhalefete yakın Halk TV'ye baskın düzenlediğini, yayınların durdurulduğunu ve kanalın açıklamasına göre yönetimin zorla devralındığını bildirdi.

Die Zeit gazetesi, hükümetin muhalefete yakın bir televizyon kanalının kontrolünü ele geçirdiğini yazdı. Haberde, muhalefetin müdahaleyi otoriter yönetimin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Deutsche Welle (DW) ise Halk TV'nin İstanbul'daki ofislerine düzenlenen baskını, yayınların durdurulmasını ve kanala kayyım atanmasını anlattığı haberinde, "Erdoğan döneminde medya üzerindeki kontrolün son örneklerinden biri" değerlendirmesine yer verdi.

Alman kamu radyosu Deutschlandfunk da Türk polisinin Halk TV merkezine baskın düzenlediğini ve canlı yayının durdurulduğunu duyurdu. NDR ise operasyonu, hükümetin Erdoğan karşıtı medyaya yönelik baskılarının yeni bir örneği olarak değerlendirdi.

Tagesspiegel gazetesi haberinde, "Türk televizyon kanalında baskın: Yetkililer, Halk TV'yi görünüşe göre zorunlu idareye aldı. Muhalefete yakın bir televizyon kanalında yapılan arama sırasında yayın durduruldu. Sendikalar ve muhalefet bu uygulamayı kınadı" dedi.