Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma Kurumu (BLFD), arkeologların Almanya Bavyera bölgesinde Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı''''na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğunu duyurdu.

"PARLAYACAK KADAR İYİ KORUNMUŞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. Bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi)."

KEŞİF "OLAĞANÜSTÜ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14. Yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait bir kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu vurguladı. Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek, keşif ''''olağanüstü'''' olarak nitelendirildi.