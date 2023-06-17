Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu - Son Dakika
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Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu

Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu

17.06.2023 16:08

Almanya'nın Bavyera bölgesinde yapılan kazılar esnasında, 3 bin yıllık Bronz Çağı'na ait iyi korunmuş bir bronz kılıç bulundu. Kılıcın tam kabzalı kılıç ailesinden olduğu ve sekizgen kabzasının tamamen bronzdan yapıldığı belirtildi. Yetkililer, kılıcın M.Ö. 14. Yüzyıla ait olduğunu ve bu döneme ait bir kılıç buluntusuna rastlanmanın son derece nadir olduğunu vurguladı.

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma Kurumu (BLFD), arkeologların Almanya Bavyera bölgesinde Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı''''na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğunu duyurdu.

"PARLAYACAK KADAR İYİ KORUNMUŞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. Bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi)."

Kazı sırasında olağanüstü keşif! 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu

KEŞİF "OLAĞANÜSTÜ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14. Yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait bir kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu vurguladı. Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek, keşif ''''olağanüstü'''' olarak nitelendirildi.

Kaynak: DHA
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Bavyera, Almanya, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu - Son Dakika


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