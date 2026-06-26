Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası

26.06.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, 43-44 dereceye ulaşması beklenen rekor sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya, rekor sıcaklıkların görülebileceği tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 43-44 dereceye ulaşması beklenirken, yetkililer sağlık risklerine karşı uyarılarda bulundu. Alman Demiryolları, yolcular için özel esneklik uygulaması başlattı.

Almanya, şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklıkların yaşanabileceği tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), sıcaklıkların birkaç gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkmasının, bazı bölgelerde ise 43-44 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

DWD'nin ön verilerine göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bad Bergzabern kentinde gece sıcaklığı 26,2 derece olarak ölçüldü. Bu değer, Almanya'da bugüne kadar kaydedilen en sıcak gece rekoruna eşit oldu. Meteorologlar, önümüzdeki günlerde gecelerin daha da sıcak geçmesini bekliyor. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği geceler "tropikal gece" olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve evsizler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulunurken, serinleme alanlarının artırılması ve sıcak hava eylem planlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Alman Demiryolları, 30 Haziran'a kadar yapılacak uzun mesafe seferleri için daha önce satın alınan biletlerin ücretsiz iptal edilebilmesine olanak sağlayan özel bir uygulama başlattı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek isteyen yolcular için Almanya Demiryolları ilk kez "sıcak hava özel uygulaması" başlattı. Buna göre, 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek uzun mesafe tren seferleri için 23 Haziran'a kadar satın alınmış tüm biletler, indirimli ve süper indirimli biletler dahil, ücretsiz olarak iptal edilebilecek.

Meteorologlar, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceğini ancak mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Almanya, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi Uzman isimden dikkat çeken sözler Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 14:02:00. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.