Almanya'da Aşırı Sıcaklar 12.500 Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sıcaklar 12.500 Ölüm Getirdi

Almanya\'da Aşırı Sıcaklar 12.500 Ölüm Getirdi
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RKI, aşırı sıcaklar nedeniyle Almanya'da 6 Nisan-2 Ağustos'ta 12.500 ölüm gerçekleşebileceğini açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın merkezi halk sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI), bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 9 bin 600'ü 22-28 Haziran'da olmak üzere 6 Nisan-2 Ağustos arasında yaklaşık 12 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunurken, bu sayının daha da yüksek olabileceğini bildirdi.

Aşırı sıcak hava dalgasının Almanya'daki etkileri sürüyor. RKI, 6 Nisan-2 Ağustos arasında yaklaşık 12 bin 500 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. En fazla ölümün sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı 22-28 Haziran tarihleri arasındaki olduğunu belirten RKI, bu rakamların tahmin olduğunu, aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısının daha da yüksek olabileceğini kaydetti.

Sıcaklığa bağlı ölümleri önceki yıllarla karşılaştıran RKI'nın verilerine göre, Almanya'da sıcaklığa bağlı en yüksek ölüm sayıları 2018 ve 2019 yıllarında kaydedildi. 2018'de yaklaşık 9 bin 400, 2019'da ise 7 bin 700 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uzmanlara göre sıcakların yol açtığı ölümlerin çoğu doğrudan sıcak çarpmasından kaynaklanmıyor. Aşırı sıcaklar; kalp-damar, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırarak ölüm riskini artırıyor. Bu nedenle sıcaklık, ölüm belgelerinde çoğu zaman doğrudan ölüm nedeni olarak yer almıyor.

Enstitü'nün raporuna göre, ortalama haftalık sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde ölüm oranlarında belirgin bir artış görülüyor. Raporda, özellikle geceleri sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği "tropik geceler"in yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi bir risk oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Aşırı Sıcaklar 12.500 Ölüm Getirdi - Son Dakika

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