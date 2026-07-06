Almanya'da Borç Freni Reformu Yolda

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, devletin aşırı borçlanmasının önüne geçme amaçlı anayasal "borç freni"nin reformuna ilişkin uzman komisyonunun raporunun önümüzdeki haftalarda hükümete sunulacağını, ardından koalisyon ortaklarının siyasi kararları alacağını açıkladı.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon görüşmelerinde borç freninin reformu konusunda uzlaştığını hatırlatan Klingbeil, reformla hem kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin korunmasının hem de uzun vadeli ek yatırımların önünün açılmasının hedeflendiğini ifade etti. Komisyon içinde görüş ayrılıklarının bulunduğunu kabul eden Klingbeil, buna rağmen reform konusunda karar alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, mevcut borç kurallarının değiştirilmesini gerekli gördüğünü dile getirdi.

Klingbeil, 2027 bütçesinde özellikle savunma harcamalarındaki artışı da savundu. Almanya'nın uzun yıllar boyunca yeterince yatırım yapılmayan ordusunu kısa sürede güçlendirmesi gerektiğini belirten Klingbeil, bunun yeni borçlanma olmadan mümkün olmadığını söyledi. Hükümetin, gelecek yıl için öngörülen 34 milyar avroluk bütçe açığını bakanlıklarda yapılacak tasarruflar başta olmak üzere çeşitli önlemlerle kapattığını kaydeden Klingbeil, uluslararası krizlere rağmen bütçede denge sağlandığını ifade etti.

Öte yandan bütçe tasarısı iş dünyası ve çevre örgütlerinin eleştirilerine neden oldu. Alman Sanayi Federasyonu ile Alman Sanayi ve Ticaret Odası, artan kamu harcamaları ve borçlanmanın ekonomi açısından endişe verici olduğunu bildirdi. Çevre örgütü BUND ise İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan 2,7 milyar avronun genel bütçeye aktarılmasını iklim politikalarına zarar verecek bir adım olarak değerlendirdi.

Eleştirilere yanıt veren Klingbeil ise bütçedeki tasarruf sürecine İklim ve Dönüşüm Fonu'nun da makul ölçüde katkı sağladığını belirterek, bu düzenlemenin Almanya'nın iklim hedeflerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.