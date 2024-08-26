Almanya'da düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu

Almanya\'da düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu

Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivalde düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının zanlısı, polise teslim oldu. Almanya Federal Savcılığı, Federal Adalet Divanı'na saldırgan için tutuklama emri sundu.

26.08.2024 11:33
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Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivalde düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının zanlısı, polise teslim oldu. Almanya Federal Savcılığı, Federal Adalet Divanı'na saldırgan için tutuklama emri sundu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu. Kuzey Ren Vestfalya Polisi'nden yapılan açıklamada, "Özel kuvvetlerin de dahil olduğu ileri soruşturmalar kapsamında Solingen'de belediyeye ait bir konaklama tesisi de arandı. Burada bulunan ve başlangıçta kimliği bilinmeyen faille temas halinde olduğu söylenen bir kişi polis karakoluna götürüldü. Soruşturmanın mevcut durumuna göre bu kişi bir tanıktır. O akşamın ilerleyen saatlerinde 26 yaşında bir erkek soruşturma makamlarına teslim oldu ve saldırıdan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi" denildi.

SALDIRGAN DEAŞ ÜYESİ

Almanya Federal Savcılığı, saldırganın Suriye vatandaşı Issa Al H adında bir DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu duyurdu. Almanya Federal Savcılığı, Federal Adalet Divanı'na tutuklama emri sunduğunu ve zanlının tutuklu yargılanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Almanya'da düzenlenen bıçaklı saldırının zanlısı polise teslim oldu - Son Dakika

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