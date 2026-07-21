Almanya'da Entegrasyon Kurslarına Bütçe Kesintisi Tepki Topladı - Son Dakika
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Almanya'da Entegrasyon Kurslarına Bütçe Kesintisi Tepki Topladı

21.07.2026 11:18
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Almanya'nın 2027 için planladığı entegrasyon kursu bütçe kesintisi, eğitimciler ve siyasilerden tepki aldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya hükümetinin 2027'de entegrasyon kurslarına ayırmayı planladığı bütçe kesintisi, eğitim kurumları ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Kesintilerin toplumsal uyumu ve nitelikli iş gücü ihtiyacını olumsuz etkileyeceği uyarısı yapılırken, hükümet kullanılmayan ödeneklerle bütçenin artırılabileceğini savundu.

Almanya hükümetinin 2027 yılında entegrasyon kurslarına ayırmayı planladığı bütçe kesintisi üzerine Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği (DVV) bunun, ülkenin en önemli entegrasyon araçlarından birini zayıflatacağını belirtti.

DVV Direktörü Julia von Westerholt, 2027 için ayrılması öngörülen 590 milyon avroluk bütçenin, bu yılki yaklaşık 1 milyar avroluk kaynağın oldukça altında kaldığını ve kursların yeterli şekilde finanse edilemeyeceğini söyledi. Westerholt, kesintilerin toplumsal uyumu olumsuz etkileyeceğini ve Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamasını zorlaştıracağını ifade etti.

Kurs sağlayıcıları daha önce de tasarruf önlemleri nedeniyle Ukraynalı sığınmacılara yönelik entegrasyon kurslarının finansmanının riske girebileceği uyarısında bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanlığı ise 2027 bütçesinin, bu yıldan devredecek kullanılmayan ödeneklerle artırılabileceğini açıkladı.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Hakan Demir de bütçe taslağının, koalisyon anlaşmasındaki entegrasyon kurslarının yeterli finansmanı hedefiyle örtüşmediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Almanya, Ekonomi, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Entegrasyon Kurslarına Bütçe Kesintisi Tepki Topladı - Son Dakika

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