Almanya\'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı

09.03.2026 17:58
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cem Özdemir'i eyalet başbakanlığına aday gösteren Yeşiller Partisi kazandı. Oyların yüzde 30,3'ünü alan Yeşiller, yüzde 29,7'de kalan Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) geride bıraktı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yapılan parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Türk kökenli Cem Özdemir'i başbakan adayı gösteren Yeşiller Partisi kazandı.

TÜRK KÖKENLİ CEM ÖZDEMİR'İN PARTİSİ KAZANDI

Yeşiller yüzde 30,3 oy alırken en yakın rakibi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 29,7'de kaldı. Sonuçların ardından Özdemir 'Seçimi biz kazandık' diyerek zaferini ilan etti, CDU ile koalisyona açık oldukları mesajını verdi.

CDU'nun adayı Manuel Hagel ise Özdemir'i kutlarken resmi sonuçların ardından hükümeti kurma görevinin Yeşiller Partisi'nde olduğunu söyledi. Seçimlere 21 parti ve 1184 aday katılırken yaklaşık 7,7 milyon seçmen sandık başına gitti.

21 PARTİ VE 1184 ADAY YARIŞTI

Baden-Württemberg seçimleri Almanya'da bu yıl yapılacak beş eyalet seçiminin ilki oldu. Seçmenler yaklaşık 11,5 milyon nüfuslu eyalette bu seçimde ilk kez iki oy kullandı. Bu seçimde bir diğer ilk ise oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürülmesi oldu. Böylece yaklaşık 650 bin genç seçmen ilk kez sandığa gitme hakkı elde etti. Toplam seçmen sayısı 7,7 milyon olarak hesaplanıyor.

Toplam 21 parti ve bin 184 aday yarıştı. Bunların 390'ı kadın, 4'ü ise "divers" olarak kaydedildi. Eyalet parlamentosu en az 120 sandalyeden oluşuyor. Ancak oy dağılımı son rakamı belirliyor. Mevcut dönemde bu sayı 154'tü. Bu seçimle birlikte eyalet parlamentosu 18'inci kez yenilenmiş oldu.

