Almanya'da Grev Kararı: İşçiler Maaş Artışı Talep Ediyor - Son Dakika
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Almanya'da Grev Kararı: İşçiler Maaş Artışı Talep Ediyor

Almanya\'da Grev Kararı: İşçiler Maaş Artışı Talep Ediyor

Almanya'da Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası ve kamu çalışanları sendikası, işverenlerle maaş artışı konusunda anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı. Hannover'de 10 bin çalışan, taleplerini dile getirdi.

26.02.2025 17:34  Güncelleme: 18:26
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Haber: I·lhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve kamu çalışanları sendikası Komba, maaş artışları konusunda işverenlerle anlaşma sağlayamayınca ülke genelinde grev kararı aldı. Hannover'de yaklaşık 10 bine yakın çalışan, İnsan Hakları Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Sendikalar, çalışanlar için yüzde 8'lik maaş artışı, en az 350 euro zam ve ek izin günleri talep ederken; işveren tarafı bu taleplerin fazla olduğunu belirterek anlaşmaya yanaşmadı. Belediye İşveren Dernekleri Birliği (VKA) Başkanı Karin Welge, yalnızca ücret taleplerinin bile karşılanmasının imkansız olduğunu ve mevcut ekonomik koşullara uygun olmadığını ifade etti.

Grev nedeniyle, Hannover başta olmak üzere bölgedeki bazı kentlerde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Hannover'de ÜSTRA ulaşım şirketine ait otobüs ve tramvaylar çalışmadı. Yüzme havuzları kapandı. Belediye bağlı kreşler, hastaneler ve çöp toplama hizmetlerinde de aksaklıklar yaşandı.

Sendikalar ile işverenler arasındaki bir sonraki müzakere 14-16 Mart günlerinde, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in (SPD) arabuluculuğunda gerçekleştirilecek. Çalışanlar, sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Hannover, Almanya, Ekonomi, Dünya, Kamu, Son Dakika

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