Almanya'da Güvenlik ve Toplumsal Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Güvenlik ve Toplumsal Birlik Vurgusu

23.06.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boris Pistorius, güvenliğin toplumsal dayanışma ile sağlanabileceğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, artan toplumsal kutuplaşmanın ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ulusal güvenliğin yalnızca askeri güçle değil, toplumsal birlik, dayanışma ve krizlere karşı ortak hazırlıkla sağlanabileceğini söyledi.

Pistorius, Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi'nde düzenlenen "Helmut Schmidt Konferansı"nda konuştu. "Toplumsal dayanışmanın zayıfladığı ve kutuplaşmanın arttığı bir ülkede ne iç ne de dış güvenlik sağlanabilir" diyen Pistorius, toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Pistorius, emeklilik sistemi, altyapı, iklim krizi, eğitim ve güvenlik gibi temel sorunların ertelenmemesi çağrısında bulunarak, "Bugün gerekli adımları atarsak, yarın güven içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savunma kapasitesinin yalnızca silahlı kuvvetlerle sınırlı olmadığını söyleyen Pistorius, kamu kurumlarının, ekonominin ve toplumun tamamının dirençli olması gerektiğini, Ukrayna'daki savaşın bunun önemini açıkça gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında Finlandiya'yı örnek gösteren Pistorius, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülkede 900 bin yedek askerin bulunduğunu, bunun nüfusun yüzde 16'sına denk geldiğini, Almanya'da ise bu oranın yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğunu belirtti.

Ayrıca Finlandiya'da halkın yaklaşık yüzde 80'inin ülkesini savunmaya hazır olduğunu ve 55 bin sığınak ile yer altı koruma tesisinin nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine barınma imkanı sunduğunu ifade eden Pistorius, bu seviyeye Almanya'nın henüz ulaşamadığını dile getirdi.

Savunma Bakanı, güvenliğin yalnızca askeri güçle değil, toplumsal birlik, dayanışma ve krizlere karşı ortak hazırlıkla sağlanabileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Almanya, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Güvenlik ve Toplumsal Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Güvenlik ve Toplumsal Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.