Almanya'da Hristiyan demokratlar erken seçim çağrısı yaptı

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(ANKARA) - Almanya'da hükümet ortağı siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısızlığı, Hristiyan demokratları harekete geçirdi. Hristiyan demokratların erken seçim çağrısına Hükümet Sözcüsü, "Bir an için bile düşünmedik" yanıtını verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları, kıtadaki siyasi dengeleri etkilemeye devam ediyor. Merkez sağ ve solun gücünü koruduğu, aşırı sağ grup ve partilerin güç kazandığı seçimlerin ardından Almanya'da erken seçim tartışması başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinde aşırı sağın farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alması, Almanya'yı da etkiledi. Yüzde 30 oy oranına ulaşan muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri, erken seçim çağrısı yaptı.

Yüzde 23,8 oy alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz ve yüzde 6,4 oy alan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Markus Söder, koalisyon hükümetinin güven oyu alamadığını savundu. Söder, Avrupa seçimlerinin merkez sol, Yeşiller ve neoliberallerden oluşan koalisyon hükümetine karşı "açık bir güvensizlik oyu" olduğunu söyledi.

Almanya'da merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Şansölye Olaf Scholz'ın hükümetinin koalisyon ortakları çevreci Yeşiller ve neoliberal Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşuyor. Partilerin renklerinden dolayı bu koalisyon, "trafik ışığı koalisyonu" olarak biliniyor.

Söder, "Olaf Scholz ülkesi olmayan bir kraldır. Trafik ışığı hükümeti bu şekilde devam ederse, insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacak" ifadelerini kullanarak, Scholz'un meşruiyetini ve seçmenlerin güvenini kaybettiğini söyledi.

Ancak Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, pazartesi günü yaptığı açıklamada koalisyon hükümetinin erken seçimleri "bir an için bile düşünmediğini" söyledi. Almanya'da bir sonraki Federal Meclis seçimlerinin 2025 sonbaharında yapılması bekleniyor.

Almanya'da aşırı sağcı AfD ikinci parti

AP'ye en çok temsilci gönderen Almanya'da, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ikinci parti çıktı. AfD, hükümet ortağı siyasi partilerden daha fazla oy aldı. Yüzde 16 oy oranına ulaşan AfD, şu an için AP'deki herhangi bir grupta yer almıyor. AfD, AP'nin aşırı sağcı iki grubundan biri olan Kimlik ve Demokrasi'den, Nazileri aklayan söylemleri nedeniyle atılmıştı. Sandık çıkış anketlerine göre, AfD Avrupa Parlamentosu'nda 17 milletvekili ile temsil edilecek.

Şansölye Olaf Scholz'un SPD'si üçüncü oldu ve şimdiye kadarki en kötü AB seçim sonucunu elde etti. Scholz'un federal koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından biri olan Yeşiller de ağır bir yenilgi alarak AB yasama organında sandalye kaybetti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez sağ ve sol konumunu korudu, aşırı sağ güç kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez sağ ve sol konumunu korudu. Yeşiller'in güç kaybettiği seçimlerde, aşırı sağcı grup ve partiler sandalye sayısını arttırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı AP seçimlerinde birlik üyesi 27 ülkeden yüz milyonlarca seçmen oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre; merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) en büyük grup olarak kaldı. Merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı ise parlamentodaki (S&D) ikinci konumunu korudu.

Aşırı sağcı iki grup olan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) ile ID, sandalye sayılarını arttırdı. Herhangi bir gruba dahil olmayan ulusal siyasi partiler içerisinde de aşırı sağcılar güçlü bir şekilde yer alıyor.