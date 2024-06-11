Almanya'da Hristiyan demokratlar erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'da Hristiyan demokratlar erken seçim çağrısı yaptı

Almanya'da hükümet ortağı siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısızlığı, Hristiyan demokratları harekete geçirdi. Hristiyan demokratların erken seçim çağrısına Hükümet Sözcüsü, 'Bir an için bile düşünmedik' yanıtını verdi. Almanya'da erken seçim tartışmaları başladı.

11.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Almanya'da hükümet ortağı siyasi partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısızlığı, Hristiyan demokratları harekete geçirdi. Hristiyan demokratların erken seçim çağrısına Hükümet Sözcüsü, "Bir an için bile düşünmedik" yanıtını verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları, kıtadaki siyasi dengeleri etkilemeye devam ediyor. Merkez sağ ve solun gücünü koruduğu, aşırı sağ grup ve partilerin güç kazandığı seçimlerin ardından Almanya'da erken seçim tartışması başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinde aşırı sağın farkla birinci çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alması, Almanya'yı da etkiledi. Yüzde 30 oy oranına ulaşan muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri, erken seçim çağrısı yaptı.

Yüzde 23,8 oy alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz ve yüzde 6,4 oy alan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Markus Söder, koalisyon hükümetinin güven oyu alamadığını savundu. Söder, Avrupa seçimlerinin merkez sol, Yeşiller ve neoliberallerden oluşan koalisyon hükümetine karşı "açık bir güvensizlik oyu" olduğunu söyledi.

Almanya'da merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Şansölye Olaf Scholz'ın hükümetinin koalisyon ortakları çevreci Yeşiller ve neoliberal Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşuyor. Partilerin renklerinden dolayı bu koalisyon, "trafik ışığı koalisyonu" olarak biliniyor.

Söder, "Olaf Scholz ülkesi olmayan bir kraldır. Trafik ışığı hükümeti bu şekilde devam ederse, insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacak" ifadelerini kullanarak, Scholz'un meşruiyetini ve seçmenlerin güvenini kaybettiğini söyledi.

Ancak Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, pazartesi günü yaptığı açıklamada koalisyon hükümetinin erken seçimleri "bir an için bile düşünmediğini" söyledi. Almanya'da bir sonraki Federal Meclis seçimlerinin 2025 sonbaharında yapılması bekleniyor.

Almanya'da aşırı sağcı AfD ikinci parti

AP'ye en çok temsilci gönderen Almanya'da, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), ikinci parti çıktı. AfD, hükümet ortağı siyasi partilerden daha fazla oy aldı. Yüzde 16 oy oranına ulaşan AfD, şu an için AP'deki herhangi bir grupta yer almıyor. AfD, AP'nin aşırı sağcı iki grubundan biri olan Kimlik ve Demokrasi'den, Nazileri aklayan söylemleri nedeniyle atılmıştı. Sandık çıkış anketlerine göre, AfD Avrupa Parlamentosu'nda 17 milletvekili ile temsil edilecek.

Şansölye Olaf Scholz'un SPD'si üçüncü oldu ve şimdiye kadarki en kötü AB seçim sonucunu elde etti. Scholz'un federal koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından biri olan Yeşiller de ağır bir yenilgi alarak AB yasama organında sandalye kaybetti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez sağ ve sol konumunu korudu, aşırı sağ güç kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez sağ ve sol konumunu korudu. Yeşiller'in güç kaybettiği seçimlerde, aşırı sağcı grup ve partiler sandalye sayısını arttırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı AP seçimlerinde birlik üyesi 27 ülkeden yüz milyonlarca seçmen oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre; merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) en büyük grup olarak kaldı. Merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı ise parlamentodaki (S&D) ikinci konumunu korudu.

Aşırı sağcı iki grup olan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) ile ID, sandalye sayılarını arttırdı. Herhangi bir gruba dahil olmayan ulusal siyasi partiler içerisinde de aşırı sağcılar güçlü bir şekilde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Hükümet, Almanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Hristiyan demokratlar erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Hristiyan demokratlar erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement