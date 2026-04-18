Almanya'da Jet Yakıtı Toplantısı

(KÖLN)- Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasalarına olası etkileri ve havacılıkta jet yakıtı arzına ilişkin riskleri değerlendirmek üzere sektör temsilcileriyle pazartesi günü toplantı yapacak. Hükümet, kısa vadede panik gerekmediğini vurgularken olası sıkıntılara karşı rezervlerden yakıt takviyesi yapıldığını açıkladı. Enerji güvenliği ve arz istikrarı konusundaki uyarılar ise hükümet içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına olası etkileri nedeniyle havacılık sektöründe yaşanabilecek kerosen (jet yakıtı) sıkıntısı riskine karşı harekete geçti. Bu kapsamda Reiche, sektör temsilcilerini pazartesi günü toplantıya çağırdı.

Toplantıya havayolu şirketleri, havalimanı işletmeleri, yakıt tedarikçileri ve sektör birliklerinin katılması bekleniyor. Bakan Reiche, sürece ilişkin değerlendirmesinde "panik havası oluşturulmaması gerektiğini" vurgulayarak, "alarm" uyarısında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise Avrupa'da mayıs ayı itibarıyla jet yakıtı arzında sıkıntı yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu. Buna karşın Alman yakıt ve enerji sektörü, şu anda doğrudan bir arz sıkıntısı olmadığını ancak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bakan Reiche, Almanya'da halihazırda kerosen kıtlığı bulunmadığını ve ülkenin yalnızca ithalata bağımlı olmadığını ifade etti. Ancak Avrupa'nın jet yakıtının yüzde 50'den fazlasını Körfez ülkelerinden temin etmesi, olası risk algısını artırıyor.

Olası arz sıkıntısına karşı Almanya'nın stratejik rezervlerinden 50 bin ton jet yakıtı piyasaya sürüldü. Ekonomi Bakanlığı, durumun kötüleşmesi halinde ek önlemlerin devreye alınabileceğini açıkladı.

Öte yandan Maliye Bakanı Lars Klingbeil, uyarıların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek hükümete daha hızlı adım atma çağrısında bulundu. Klingbeil, mevcut gelişmelerin Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizine benzer etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Hükümet içinde enerji politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken, Klingbeil yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve enerji bağımsızlığının artırılması gerektiğini vurguladı.