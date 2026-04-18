Almanya'da Jet Yakıtı Toplantısı

18.04.2026 20:44
Ekonomi Bakanı Reiche, Orta Doğu'daki gerilimin enerji etkilerini görüşmek üzere toplantı yapacak.

(KÖLN)- Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasalarına olası etkileri ve havacılıkta jet yakıtı arzına ilişkin riskleri değerlendirmek üzere sektör temsilcileriyle pazartesi günü toplantı yapacak. Hükümet, kısa vadede panik gerekmediğini vurgularken olası sıkıntılara karşı rezervlerden yakıt takviyesi yapıldığını açıkladı. Enerji güvenliği ve arz istikrarı konusundaki uyarılar ise hükümet içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Toplantıya havayolu şirketleri, havalimanı işletmeleri, yakıt tedarikçileri ve sektör birliklerinin katılması bekleniyor. Bakan Reiche, sürece ilişkin değerlendirmesinde "panik havası oluşturulmaması gerektiğini" vurgulayarak, "alarm" uyarısında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise Avrupa'da mayıs ayı itibarıyla jet yakıtı arzında sıkıntı yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu. Buna karşın Alman yakıt ve enerji sektörü, şu anda doğrudan bir arz sıkıntısı olmadığını ancak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bakan Reiche, Almanya'da halihazırda kerosen kıtlığı bulunmadığını ve ülkenin yalnızca ithalata bağımlı olmadığını ifade etti. Ancak Avrupa'nın jet yakıtının yüzde 50'den fazlasını Körfez ülkelerinden temin etmesi, olası risk algısını artırıyor.

Olası arz sıkıntısına karşı Almanya'nın stratejik rezervlerinden 50 bin ton jet yakıtı piyasaya sürüldü. Ekonomi Bakanlığı, durumun kötüleşmesi halinde ek önlemlerin devreye alınabileceğini açıkladı.

Öte yandan Maliye Bakanı Lars Klingbeil, uyarıların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek hükümete daha hızlı adım atma çağrısında bulundu. Klingbeil, mevcut gelişmelerin Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizine benzer etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Hükümet içinde enerji politikalarına ilişkin tartışmalar sürerken, Klingbeil yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması ve enerji bağımsızlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da bir gol de Gençlerbirliği’nden
Canlı anlatım: Ankara'da bir gol de Gençlerbirliği'nden
